В Самарской области воспитанники детсадов получат новогодние сладкие подарки
Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев
Все воспитанники детских садов Самарской области получат новогодние сладкие подарки. Соответствующее поручение дал на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Вячеслав Федорищев.
Областные власти приняли решение, что такие подарки больше не будут называть «губернаторскими» или «правительственными». Реагируя на многочисленные обращения родителей, глава региона поручил обеспечить не только достаточное количество таких новогодних подарков, но и достойное их качество.
«В детском саду всем деткам, конечно, будут вручаться подарки. Детей оставлять без ощущения праздника нельзя. А я спекулировать на эту тему не позволю», — сообщил на совещании губернатор Вячеслав Федорищев.