На поддержку спортивных клубов Ярославской области заложили 769 млн рублей
На поддержку профессиональных спортивных клубов Ярославской области в 2027 году планируется направить 769 млн руб. Из них 350 млн руб. предусмотрено футбольному «Шиннику», 360 млн руб. — волейбольному «Ярославичу», 52 млн руб. — хоккейному «Локомотиву» и 7 млн руб. — регби-клубу «Флагман». Об этом на заседании Ярославской областной думы сообщил исполняющий обязанности министра спорта региона Артем Аристов.
В 2026 году на поддержку «Шинника» также закладывали 350 млн руб., а «Локомотиву» предусмотрели 81,25 млн руб.
Еще 120 млн руб. внебюджетных средств в виде налоговых льгот планируется привлечь для финансирования «Шинника» и «Ярославича»: 100 млн руб. и 20 млн руб. соответственно.
Всего на государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» в следующем году предусмотрено 1,697 млрд руб., в том числе 197 млн руб. из федерального бюджета и 1,5 млрд руб. из областного. Для сравнения: в первоначальном проекте бюджета на 2026 год на программу закладывали 1,606 млрд руб., позднее ее финансирование скорректировали до 1,456 млрд руб.