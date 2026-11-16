На поддержку спортивных клубов Ярославской области заложили 769 млн рублей

Всего на государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» в следующем году предусмотрено 1,697 млрд руб., в том числе 197 млн руб. из федерального бюджета и 1,5 млрд руб. из областного. Для сравнения: в первоначальном проекте бюджета на 2026 год на программу закладывали 1,606 млрд руб., позднее ее финансирование скорректировали до 1,456 млрд руб.