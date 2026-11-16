В Оренбуржье открыли движение по отремонтированному мосту через реку Малый Юшатырь
В Тюльганском районе открыли движение транспорта по мосту через реку Малый Юшатырь. Объект находится на 13-м км автомобильной дороги Тюльган — Новомурапталово, сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Глава региона отмечает, что мост был построен в 1964 году. Подрядчик обновил опоры и пролетное строение. Длина моста после обновления составляет 40 м — на 6 м больше прежнего. У объекта две полосы движения шириной 7 м. Подрядчик также обновил почти 19 м асфальтобетонного покрытия на подходах. Новое сооружение рассчитано на нагрузку транспорта массой до 100 тонн.
По словам Евгения Солнцева, дорога Тюльган — Новомурапталово связывает поселок Тюльган с федеральной трассой Р-240 Уфа — Оренбург. По ней проходят основные грузовые и пассажирские перевозки, в том числе школьные маршруты.