В Оренбуржье открыли движение по отремонтированному мосту через реку Малый Юшатырь

Глава региона отмечает, что мост был построен в 1964 году. Подрядчик обновил опоры и пролетное строение. Длина моста после обновления составляет 40 м — на 6 м больше прежнего. У объекта две полосы движения шириной 7 м. Подрядчик также обновил почти 19 м асфальтобетонного покрытия на подходах. Новое сооружение рассчитано на нагрузку транспорта массой до 100 тонн.