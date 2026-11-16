«Калашников» выполнил годовой контракт на автоматы АК-12

Концерн «Калашников» выполнил государственный контракт 2026 года на производство автоматов АК-12 калибра 5,45 мм образца 2023 года. Заказчику отгрузили всю предусмотренную контрактом партию в полном объеме и в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба концерна.