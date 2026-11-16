«Калашников» выполнил годовой контракт на автоматы АК-12
Концерн отгрузил заказчику всю партию оружия образца 2023 года
Концерн «Калашников» выполнил государственный контракт 2026 года на производство автоматов АК-12 калибра 5,45 мм образца 2023 года. Заказчику отгрузили всю предусмотренную контрактом партию в полном объеме и в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В компании отметили, что конструкция АК-12 была усовершенствована с учетом опыта боевого применения в зоне специальной военной операции. По оценке концерна, автомат востребован в Вооруженных силах России, а объемы его серийного производства ежегодно растут.
Также в «Калашникове» сообщили, что в первом полугодии досрочно выполнили контракт на поставку укороченных автоматов АК-12К. По данным концерна, эту модель используют штурмовые подразделения в зоне СВО.
В компании заявили, что за время проведения спецоперации номенклатура выпускаемой продукции и объемы производства значительно увеличились. Концерн намерен сохранять темпы серийного выпуска продукции для государственных заказчиков.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.