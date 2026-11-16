Волгоградский губернатор пообещал ввести более 200 объектов до конца года

Как сообщалось в августе, всего работы в регионе развернуты на 269 объектах, объем финансирования из бюджетов всех уровней превышает 50 млрд руб. На нацпроекты и госпрограммы в этом году предусмотрено свыше 41 млрд руб. Для сравнения: в 2025 году в области строили и ремонтировали 325 объектов.