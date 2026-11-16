Волгоградский губернатор пообещал ввести более 200 объектов до конца года
Он потребовал закончить работы до холодов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о планах ввести в эксплуатацию более 200 объектов до конца 2026 года. Об этом он сообщил на оперативном совещании, передает пресс-служба областной администрации.
Речь идет о производственных, коммунальных и дорожных объектах, учреждениях здравоохранения, образования и культуры, а также о благоустройстве общественных и дворовых территорий. По словам главы региона, на 130 объектах работы завершены или близки к завершению, на остальных обеспечена высокая степень готовности. «Необходимые финансовые ресурсы предусмотрены»,— подчеркнул господин Бочаров.
Он потребовал закончить дорожные, строительные работы и благоустройство «до наступления устойчивой холодной погоды».
Как сообщалось в августе, всего работы в регионе развернуты на 269 объектах, объем финансирования из бюджетов всех уровней превышает 50 млрд руб. На нацпроекты и госпрограммы в этом году предусмотрено свыше 41 млрд руб. Для сравнения: в 2025 году в области строили и ремонтировали 325 объектов.
Губернатор также поручил подготовить мероприятия на 2027 год и обеспечить «бесшовный переход» работ на объектах со сроком строительства два года и более. Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2027–2029 годы прошли 23 октября.