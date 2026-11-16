Стоимость комнаты в Перми выросла на 3,1% за год
Сегодня в Перми средняя стоимость комнаты составляет 1,5 млн руб. За год она выросла на 3,1%, сообщает федеральный портал «Мир квартир». По данным аналитиков, такой актив подорожал в большинстве крупных городов. В среднем по России цены на этот тип жилья увеличились за 12 месяцев на 6,1%, и теперь отдельная комната в квартире предлагается за 1,58 млн руб.
Среди наиболее подорожавших – комнаты в Иванове (+30,7%), Тольятти (+26,9%), Череповце (+24,4%), Мурманске (+22%), Чебоксарах (+20,6%), Смоленске (+19,6%), Оренбурге (+19,6%). Снижение стоимости объектов наблюдалось в Новокузнецке (–10,9%), Ленинградской области (–10,9%), Магнитогорске (–8,7%), Сургуте (–6,5%), Волжском (–5,4%), Тюмени (–4,9%).
Согласно исследованию, в среднем в российских городах комната стоит примерно на 60% меньше, чем малогабаритная квартира-студия, и на 78% дешевле, чем средняя полноразмерная квартира.