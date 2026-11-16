Стоимость комнаты в Перми выросла на 3,1% за год

Сегодня в Перми средняя стоимость комнаты составляет 1,5 млн руб. За год она выросла на 3,1%, сообщает федеральный портал «Мир квартир». По данным аналитиков, такой актив подорожал в большинстве крупных городов. В среднем по России цены на этот тип жилья увеличились за 12 месяцев на 6,1%, и теперь отдельная комната в квартире предлагается за 1,58 млн руб.