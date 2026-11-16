Экс-депутат гордумы Можги заплатит 23 млн рублей из-за недостоверных деклараций
Иск о коррупционных нарушениях в суд направила прокуратура
Можгинский райсуд Удмуртии взыскал 23 млн руб. с бывшего депутата местной гордумы Дениса Шутова и его супруги по гражданскому иску прокурора о коррупционных нарушениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Денис Шутов был избран депутатом муниципалитета по Кировскому одномандатному избирательному округу в 2020 году. В 2023-м управление по вопросам противодействия коррупции региона проверило достоверность и полноту доходов, расходов и имущества депутата и его супруги за 2020-2022 годы.
Из материалов дела следует, что Денис Шутов подавал недостоверные сведения как в отношении себя, так и супруги. В иске указано, что он получал средства, превышающие совокупный доход пары. Это подтвердила судебная бухгалтерская экспертиза. Суд взыскал с ответчиков в доход государства более 23 млн руб.
В ноябре 2023 года он покинул гордуму по собственному желанию. В марте 2024 года суд изменил формулировку на «прекращение полномочий в связи с утратой доверия». Денис Шутов является гендиректором строительной компании «Коопстройсервис».