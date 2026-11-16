Экс-депутат гордумы Можги заплатит 23 млн рублей из-за недостоверных деклараций

Из материалов дела следует, что Денис Шутов подавал недостоверные сведения как в отношении себя, так и супруги. В иске указано, что он получал средства, превышающие совокупный доход пары. Это подтвердила судебная бухгалтерская экспертиза. Суд взыскал с ответчиков в доход государства более 23 млн руб.