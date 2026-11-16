«Макс» обошел TikTok и Roblox по времени использования у воронежских детей
Российский национальный мессенджер «Макс» занял первое место по времени использования среди десяти наиболее популярных мобильных приложений у детей в Воронежской области. За январь–октябрь 2026 года на него пришлось 24% времени, на TikTok — 13,9%, Roblox — 12,9%. Такие данные предоставили «Ъ-Черноземье» в АО «Лаборатория Касперского», основываясь на анализе своей внутренней статистики.
В пятерку также вошли Likee с долей 11,4% и «VK Видео» — 11,3%. Исследование охватывало Android-устройства с установленным сервисом родительского контроля Kaspersky Safe Kids.
В соседней Белгородской области «Макс» также возглавил рейтинг — с долей 19%. Далее следуют TikTok (17,4%), «VK Видео» (11,4%), Roblox (10,5%) и Likee (9,7%). Данные по другим регионам Черноземья за этот же период компания не приводит.
За 100% аналитики принимали суммарное время, проведенное детьми в десяти наиболее популярных приложениях.
Отдельно на настольных компьютерах под управлением Windows и macOS в Воронежской области среди сервисов, используемых детьми, первые места в исследовании заняли браузер Yandex (20,5%), Roblox (16,5%), Steam (13,7%), Discord (11,4%) и Google Chrome (11,3%). В Белгородской области в пятерку вошел и «Макс» — с долей 10,3%, в Воронежской — его нет.
В представленном 16 ноября на Kaspersky CyberSecurity Weekend 2026 в Ташкенте исследовании компания также затронула вопросы цифровой культуры. Среди 1 006 опрошенных жителей крупных городов России 23% считают, что киберкультура станет основой общества, воспитываемой с детства. Еще 59% ожидают, что в ближайшем будущем она станет важной частью общества.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ноябре 2026-го к сервису заселения с помощью цифрового ID в «Максе» подключили 31 объект туристической инфраструктуры Воронежской области — гостиницы, санатории и базы отдыха.