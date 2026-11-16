«Макс» обошел TikTok и Roblox по времени использования у воронежских детей

Российский национальный мессенджер «Макс» занял первое место по времени использования среди десяти наиболее популярных мобильных приложений у детей в Воронежской области. За январь–октябрь 2026 года на него пришлось 24% времени, на TikTok — 13,9%, Roblox — 12,9%. Такие данные предоставили «Ъ-Черноземье» в АО «Лаборатория Касперского», основываясь на анализе своей внутренней статистики.