Мясо с опасными бактериями нашли в детском саду в Екатеринбурге

Россельхознадзор объявил производителю предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ и аннулировал производственный сертификат на опасное мясо. Если нарушения не будут устранены, ведомство может организовать внеплановую проверку с дальнейшим привлечением ООО «Лабиринт» к административной ответственности.