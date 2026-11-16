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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Урал

Мясо с опасными бактериями нашли в детском саду в Екатеринбурге

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в замороженной говядине, поставленной в один из детских садов Екатеринбурга, патогенные бактерии, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Проверка прошла 16 ноября. В тазобедренной части говядины, производителем которой является ООО «Лабиринт» (Березовский, Свердловская область), в ходе проб были обнаружены микроорганизмы Listeria monocytogenes, что является нарушением техрегламента о безопасности пищевой продукции и создает угрозу здоровью детей.

Листерия может вызвать лихорадку, мышечные боли, тошноту, диарею. При попадании в кровоток и нервную систему — менингит, менингоэнцефалит, сепсис.

Россельхознадзор объявил производителю предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ и аннулировал производственный сертификат на опасное мясо. Если нарушения не будут устранены, ведомство может организовать внеплановую проверку с дальнейшим привлечением ООО «Лабиринт» к административной ответственности.

Авторы

  • Ирина Пичурина