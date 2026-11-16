Спортсмены из Прикамья завоевали медали на чемпионате мира по муайтай
Сборная Пермского края завоевала три золотые и одну бронзовую медаль на первенстве мира по муайтай в Олимпии (Греция). Об этом сообщает спортивная федерация муайтай Пермского края. Турнир проходит с 6 по 16 ноября 2026 года, на него зарегистрировались 892 спортсмена из 109 стран.
Дмитрий Жуков взял золото в категории до 14 лет, 50 кг. Он провел три боя и победил соперников из Польши, Венгрии и Беларуси. Спортсмен является победителем первенства УрФО и призером первенства России 2026 года.
Екатерина Жукова заняла первое место в категории до 12 лет, она одержала три победы над соперницами из США, Греции и Польши. Является победительницей на первенствах УрФО и России 2026 года. Оба спортсмена тренируются в Перми, в СШ «Красный Лев» под руководством Константина и Анны Красновых.
Также медали завоевали два спортсмена из Губахи, которые тренируются в клубе «Металлург» под руководством Дарьи Гимрановой. Анастасия Миронова заняла первое место в категории до 12 лет, свыше 60 кг. Ее поединок не состоялся из-за болезни соперницы. Становилась победительницей первенства России 2026 года.
Динара Гильфанова заняла третье место в категории до 14 лет, 54 кг. В полуфинале встретилась со спортсменкой из Беларуси. Господа Гильфанова является победительницей мирового первенства 2025 года.