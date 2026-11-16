Спортсмены из Прикамья завоевали медали на чемпионате мира по муайтай

Екатерина Жукова заняла первое место в категории до 12 лет, она одержала три победы над соперницами из США, Греции и Польши. Является победительницей на первенствах УрФО и России 2026 года. Оба спортсмена тренируются в Перми, в СШ «Красный Лев» под руководством Константина и Анны Красновых.