В Казани на ремонт улично-дорожной сети выделили 27 млрд рублей
В Казани отремонтировали 204 участка улично-дорожной сети общей протяженностью около 65 км. Совокупные вложения в обновление дорог и дворов превысили 27 млрд руб., сообщила пресс-служба мэрии города.
По программе «Наш двор» новое покрытие получили 418 дворов. За семь лет реализации программы общая площадь уложенного асфальта превысила 4,2 млн кв. метров. Работы охватили территории 3,2 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, для подъезда к дворам отремонтировали 16 км проездов.
Дорожные работы также провели в 30 поселках Казани: там обновили 95 улиц. На эти цели направили около 2,6 млрд руб. По данным мэрии, износ покрытия на этих участках превышал 90%, а на некоторых улицах асфальт отсутствовал.
Покрытие протяженностью 1 км обновили и на территориях садовых товариществ «Руно» и «Солонка» в Авиастроительном районе. Кроме того, в ходе дорожного сезона построили 9,6 км велодорожек.