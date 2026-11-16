Суд счел обоснованным подозрение пермского бизнесмена в мошенничестве
Мосгорсуд опубликовал апелляционное постановление, которым оставил без изменений решение первой инстанции о заочном аресте предпринимателя Евгения Фридмана. Господин Фридман обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, подконтрольные ему компании в рамках госконтракта поставили для подмосковных учреждений поставили аппараты ИВЛ по завышенным ценам. При этом оборудование не соответствовало указанным в контрактах техническим характеристикам. Сумму ущерба бюджету следствие оценило в 1,7 млрд руб.
Сам Евгений Фридман находится за рубежом, он объявлен в межгосударственный розыск. Оспаривая арест, его защитник указывал, что подозрение в совершении преступления не подтверждено материалами дела. При этом господин Фридман не скрывался от следствия, а выехал за границу, поскольку у него есть второе гражданство. На момент выезда у него не было статуса подозреваемого или обвиняемого. Сам предприниматель готов сотрудничать со следствием, но никаких вызовов он не получал.
Отказывая в удовлетворении жалобы апелляция отметила, что Евгений Фридман в достаточной мере осведомлен об уголовном преследовании. При этом он непосредственно участвовал в заключении госконтрактов, связанных с хищением денег. Также в материалах дела содержится достаточно данных об обоснованности подозрения господина Фридмана. Также в материалах дела есть заключение экспертизы, что поставленные аппараты ИВЛ не соответствуют техническим характеристикам.