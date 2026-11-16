Суд счел обоснованным подозрение пермского бизнесмена в мошенничестве

Сам Евгений Фридман находится за рубежом, он объявлен в межгосударственный розыск. Оспаривая арест, его защитник указывал, что подозрение в совершении преступления не подтверждено материалами дела. При этом господин Фридман не скрывался от следствия, а выехал за границу, поскольку у него есть второе гражданство. На момент выезда у него не было статуса подозреваемого или обвиняемого. Сам предприниматель готов сотрудничать со следствием, но никаких вызовов он не получал.