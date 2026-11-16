«Закон меняет правила игры для платформ»

Кто получает права на сгенерированный ролик, можно ли использовать его в рекламе, передавать клиенту, модифицировать и размещать на маркетплейсах — все это нужно будет проверять. С 1 марта 2027 года это можно будет проверить в уведомлении и пользовательском соглашении провайдера большой фундаментальной модели (БФМ), то есть сервиса, через который компания получает доступ к нейросети.