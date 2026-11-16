Определен победитель тендера на снос кинотеатра «Маяк» в Саратове

Кинотеатр «Маяк» был построен в 1949 году по проекту архитектора Тараса Ботяновского в стиле советского классицизма. Открытие состоялось 28 ноября 1950 года. Впоследствии здание было реконструировано и получило статус широкоэкранного кинотеатра. В 1990-е кинопоказы в «Маяке» прекратились, здание длительное время пустовало и разрушалось, а в начале 2010-х годов новые собственники восстановили его и переоборудовали под торгово-деловой комплекс, помещения которого сдавались в аренду.