Определен победитель тендера на снос кинотеатра «Маяк» в Саратове
Здание демонтируют за две недели
В Саратове за 2,4 млн руб. снесут здание бывшего кинотеатра «Маяк» на Соколовой, 89. На портале госзакупок определен победитель тендера, объявленного 3 ноября администрацией Волжского района.
Название компании-победителя пока не раскрывается. Подрядчик должен демонтировать здание за две недели с момента подписания контракта. Всего на аукцион поступило три заявки.
Ранее, в середине октября, на заседании гордумы руководитель КУИ Александр Серебряков сообщил о намерениях изъять у собственника и снести здание бывшего «Маяка». Демонтаж объяснили увеличением пропускной способности улиц Соколовой и Большой Горной от Славянской площади.
Кинотеатр «Маяк» был построен в 1949 году по проекту архитектора Тараса Ботяновского в стиле советского классицизма. Открытие состоялось 28 ноября 1950 года. Впоследствии здание было реконструировано и получило статус широкоэкранного кинотеатра. В 1990-е кинопоказы в «Маяке» прекратились, здание длительное время пустовало и разрушалось, а в начале 2010-х годов новые собственники восстановили его и переоборудовали под торгово-деловой комплекс, помещения которого сдавались в аренду.