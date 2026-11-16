Штрафы за купание в запрещенных для этого местах поднимают в Красноярском крае
Власти Красноярского края планируют увеличить штрафы за купание в неположенных местах. Это следует из законопроекта о внесении изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях».
Проект разработан краевым агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Согласно документу, штрафы должны вырасти с 0,5—1,5 тыс. руб. до 1,5—5 тыс. руб. Инициатива объясняется инфляцией, из-за которой 500 руб. в 2008 году (тогда были приняты действующие нормы наказания) приравнены к 1,46 тыс. руб. в 2026-м.
«Если в 2008 году сумма 500 руб. штрафа заставляла задуматься и являлась ощутимым финансовым барьером, то в 2026 году такая сумма штрафа не заставляет человека взвешивать последствия правонарушения и не позволяет достигнуть цели административного наказания»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом число погибших в красноярских водоемах снижается. По данным регионального отделения «Всероссийского общества спасания на водах», в 2024 году за купальный сезон погибло 107 человек, в 2025-м — 60, в летний сезон 2026-го — 55.
Законопроект внесен в Законодательное собрание.