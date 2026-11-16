Штрафы за купание в запрещенных для этого местах поднимают в Красноярском крае

«Если в 2008 году сумма 500 руб. штрафа заставляла задуматься и являлась ощутимым финансовым барьером, то в 2026 году такая сумма штрафа не заставляет человека взвешивать последствия правонарушения и не позволяет достигнуть цели административного наказания»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.