Самару к Новому году украсят более 1,7 тыс. световых композиций
Более 370 единиц иллюминации разместят в парках, а на набережной смонтируют свыше 2 км гирлянд
В Самаре началось праздничное оформление общественных пространств. Специалисты МБУ «Самарагорсвет» приступили к установке более 1,7 тыс. световых композиций. Около 370 единиц иллюминации разместят в городских парках, а на набережной смонтируют более 2 км светящихся гирлянд и другие элементы декора. Об этом сообщает городская администрация.
В скверах у площади им. Куйбышева на деревьях монтируют иллюминацию — к началу декабря здесь появятся 600 светящихся звезд. В сквере Самарских космонавтов, на проспекте Юных Пионеров, на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской подготовлены основания под световые объемно-пространственные композиции.
Всего по городу будет установлено семь таких конструкций на постаментах. Иллюминационная композиция традиционно будет смонтирована в фонтане в сквере 30-летия Победы.
В настоящее время на склоне у площади Славы собирают каркас самой масштабной городской инсталляции, которая протянется более чем на 200 м, а в Струковском саду уже установили первую новогоднюю елку.
«Традиционно самой яркой к новогодним праздникам станет пешеходная улица Ленинградская. Также прорабатываем концепции украшения общественных пространств, благоустроенных по инициативе жителей в рамках программ "Формирование комфортной городской среды". В парках Щорса и "Воронежские озера" установим и нарядим искусственные пятиметровые ели. С инициативой украсить благоустроенные в этом году дворы вышли территориальные общественные самоуправления», — рассказал глава Самары Иван Носков.
К установке готова и «Фольклорная коллекция» — светящиеся арка-кокошник, самовар с чашкой, ворота и олени, которые впервые появились на пешеходном участке улицы Ленинградской в декабре 2025 года. МАУ «Парки Самары» возведет новогодние комплексы с использованием светодиодных прожекторов, светящихся фигур, снежинок, фонариков и бахромы.
В числе прочих оформят территории возле четырех катков: в парках Гагарина, Дружбы, Победы и 50-летия Октября, а в скверах им. Академика Кузнецова и «Дубовая роща» нарядят естественно растущие ели.
Вдоль полуторакилометрового пространства, где заработает каток на набережной, МАУ «Самарская набережная» разместит светодиодную «Бахрому» и другие виды гирлянд. На примыкании к катку, в районе Маяковского спуска, установят 12-метровую искусственную ель с бантами, шарами, гирляндами и звездой.
Под Некрасовским спуском зальют каток, который был открыт по поручению главы Самары прошлой зимой. С этой недели возле Самарского филиала Третьяковской галереи начнется установка 16-метровой елки с подсветкой каждой ветки.