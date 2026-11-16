Мать и четверо ее детей спаслись во время пожара в частном доме в Удмуртии
Причина возгорания — короткое замыкание электропроводов
Многодетная мать вывела своих четверых детей из горящего двухэтажного дома в деревне Бобья-Уча в Малопургинском районе. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Колдомов.
Пожар произошел в ночь на 16 ноября. «Хозяйка заметила возгорание — и не растерялась. В доме в этот момент были пятеро: она сама и четверо несовершеннолетних детей. Женщина успела вывести всех детей на улицу»,— написал он.
Огонь уничтожил двухэтажный жилой дом, баню и навес на площади 161 кв. м. Также повреждены стены неэксплуатируемого дома и гаража. «Осложнили тушение два газовых баллона: в результате разгерметизации одного из них огонь начал стремительно распространяться. Второй пожарные успели вынести»,— добавил господин Колдомов.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов в коридоре дома.