В Черноземье 18 ноября ожидается холодная, пасмурная и дождливая погода, до +5°C
В среду, 18 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +2°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +5°C, днем поднимется до +8°C, вечером составит +9°C, а ночью сохранится на том же уровне. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +2°C, днем воздух прогреется до +5°C, вечером ожидается +7°C, а ночью температура составит +8°C. Ветер до 8 м/с.
В Курске утром ожидается +3°C, днем будет до +6°C, вечером — +7°C, а ночью температура составит +8°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +3°C, вечером будет +5°C, а ночью столбик термометра покажет +7°C. Ветер до 7 м/с.
В Орле утром ожидается +2°C, днем — +5°C, вечером столбик термометра покажет до +6°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +0°C, днем — +2°C, вечером — +4°C, а ночью столбик термометра покажет до +6°C. Ветер до 8 м/с.