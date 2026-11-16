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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Каратисты Башкирии завоевали 24 медали чемпионата и первенства мира

Спортсмены из Башкирии завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ, сообщает министерство спорта республики. В составе сборной России каратисты из Уфы, Стерлитамака, Дюртюлей и Иглино завоевали семь золотых (в том числе пять на первенстве мира и две — на чемпионате), шесть серебряных и 11 бронзовых.
В числе победителей — Артем Нафиков, Сабина Мурзабулатова, Арсений Овчинников, Виолетта Смирнова, Евгения Кравченко и Варужан Торосян.
Соревнования прошли с 3 по 10 ноября в Орле. В них участвовали более 4 тыс. каратистов из 31 страны.

Авторы

  • Майя Иванова