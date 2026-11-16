Каратисты Башкирии завоевали 24 медали чемпионата и первенства мира

Спортсмены из Башкирии завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ, сообщает министерство спорта республики. В составе сборной России каратисты из Уфы, Стерлитамака, Дюртюлей и Иглино завоевали семь золотых (в том числе пять на первенстве мира и две — на чемпионате), шесть серебряных и 11 бронзовых.