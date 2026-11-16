В Свердловской музкомедии пройдет премьера спектакля «Уэлькаль. История любви»
В Свердловском театре музыкальной комедии в Екатеринбурге 23 и 24 ноября представят спектакль «Уэлькаль. История любви» режиссера Ивана Федчишина. Он работал над отдельной сценической версией, для которой была написана большая часть музыкальных номеров. В новом формате пьеса впервые будет представлена на малой сцене имени Михаила Сафронова, сообщили в пресс-службе театра.
Основой сюжета в спектакле «Уэлькаль. История любви» стали реальные события времен Великой Отечественной войны. Тогда по договору ленд-лиза самолеты направляли с территории США в СССР. Американские летчики доставляли машины до Аляски, а советские — дальше через Сибирь, к фронту. Самолет Douglas A-20 Havoc, перегоняемый по воздушной трассе «Аляска — Сибирь» (АлСиб), потерпел крушение. Известно, что пилот успел выпрыгнуть с парашютом. Позже его обнаружила местная жительница. Уэлькаль — эскимосское село на берегу залива Креста Берингова моря. Именно здесь проходила воздушная трасса АлСиб.
Эти события вдохновили драматурга Марию Бердинских написать в 2024 году притчу о любви русского летчика Андрея и эскимосской девушки Анук. В постановке Ивана Федчишина история повествует о силе духа и способности человека совершать подвиги не только на поле боя, но и в любви. Главные роли исполнят солисты театра — Валентина Воронина и Антон Шапенков.
Как рассказали в пресс-службе театра, для спектакля было сшито более 50 национальных костюмов по эскизам художника-постановщика Льва Низами. Самая кропотливая работа досталась цеху головных уборов – праздничные аксессуары главной героини расшиты бусинами вручную.