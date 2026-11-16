В Свердловской музкомедии пройдет премьера спектакля «Уэлькаль. История любви»

Основой сюжета в спектакле «Уэлькаль. История любви» стали реальные события времен Великой Отечественной войны. Тогда по договору ленд-лиза самолеты направляли с территории США в СССР. Американские летчики доставляли машины до Аляски, а советские — дальше через Сибирь, к фронту. Самолет Douglas A-20 Havoc, перегоняемый по воздушной трассе «Аляска — Сибирь» (АлСиб), потерпел крушение. Известно, что пилот успел выпрыгнуть с парашютом. Позже его обнаружила местная жительница. Уэлькаль — эскимосское село на берегу залива Креста Берингова моря. Именно здесь проходила воздушная трасса АлСиб.