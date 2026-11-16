Экс-депутата на Урале отправили в колонию за хищение 21 млн рублей у минАПК
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Валентины Айметовой и экс-депутата думы Красноуфимска Владимира Айметова, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, родственники, являвшиеся главой и заместителем фермерского хозяйства ИП ГКФХ соответственно, незаконно получили из областного бюджета более 21 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что при строительстве коровника и доильного блока в селе Средний Бугалыш Красноуфимского района фигуранты предоставили в министерство агропромышленного комплекса Свердловской области ложные данные о понесенных расходах. Они обманным путем присвоили субсидию на возмещение части прямых затрат на создание объектов АПК.
Владимиру Айметову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Валентина Айметова получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением обязанностей. С обоих осужденных солидарно взыскан причиненный свердловскому минАПК материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.
Владимир Айметов стал известен в 2021 году после истории с оплатой труда работников товарными карточками — «урожайками». Красноуфимский районный суд назначил ему обязательные работы на срок 3,5 года с удержанием в доход государства 15% из заработной платы за хищение имущества местной сельскохозяйственной компании «Лотас», в том числе техники, купленной на субсидии из областного бюджета.