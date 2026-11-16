Экс-депутата на Урале отправили в колонию за хищение 21 млн рублей у минАПК

Владимиру Айметову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Валентина Айметова получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением обязанностей. С обоих осужденных солидарно взыскан причиненный свердловскому минАПК материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.