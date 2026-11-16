Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло до семи человек
В городе восстановили горячее водоснабжение
В Нижнекамске в результате атаки беспилотников пострадали семь человек. Шесть из них получили необходимую помощь в центральной районной больнице, еще один пострадавший находится в стационаре после операции, сообщил мэр города Радмир Беляев на деловом понедельнике.
По словам господина Беляева, в городе восстановили отопление и горячее водоснабжение. Накануне АО «Татэнерго» временно приостановило подачу воды для обеспечения безопасной работы системы. В течение ночи специалисты запустили насосное оборудование и отрегулировали работу системы в отдельных домах.
Также в районе поврежденных объектов и на прилегающих территориях проверили качество атмосферного воздуха. По данным мэра, ситуация стабильная.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников были повреждены жилой дом и промышленные объекты. Жителей эвакуировали.