Дрон в окне

В этом году это шестая атака на город, в результате которой пострадали люди. В середине июня дрон попал в многоквартирный дом — травмы получили четыре человека. 8 июля повреждения были зафиксированы на промышленных объектах, власти сообщили о пострадавших с незначительными травмами. 10 августа в результате атаки погибли 13 человек. Девять из них находились в общежитии на территории промышленной зоны — восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Еще одной жертвой стал ребенок. За медицинской помощью тогда обратились 78 человек, 21 был госпитализирован.