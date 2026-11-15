Дрон в окне
В результате атаки БПЛА на Нижнекамск пострадали шесть человек
В ночь на 15 ноября Татарстан подвергся атаке украинских беспилотников. В результате ударов по Нижнекамску шесть человек получили травмы, один госпитализирован. Повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом — дрон влетел в окно одной из квартир. После оперативных работ в доме уже восстановлены электроснабжение и подача воды, а жителей начали пускать в квартиры. Также из-за падения обломков загорелась цистерна с этилбензолом на станции Биклянь.
В ночь на 15 ноября в восьми городах Татарстана — Набережных Челнах, Чистополе, Нижнекамске, Елабуге, Заинске, Бугульме, Лениногорске и Альметьевске — объявили угрозу атаки БПЛА. Ранним утром мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о работе ПВО в пределах города и призвал жителей соблюдать меры безопасности.
В результате атаки в Нижнекамске были повреждены объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом — дрон попал в одну из квартир. Пострадали шесть человек: пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший — работник ФГУП «Охрана» Росгвардии — госпитализирован.
«По счастливой случайности снаряд, который нес беспилотник (который влетел в окно квартиры — прим. «Ъ»), не сработал. Все жильцы были оперативно эвакуированы, на время устранения повреждений люди размещены в пунктах временного размещения. Им предоставлено горячее питание, дежурит медицинский работник», — сообщила пресс-служба главы республики. Серьезных разрушений жилой дом не получил, на месте работали саперы и оперативные службы. В доме восстановлены электроснабжение и подача воды, а жителей начали пускать в свои квартиры.
Прибывший в город глава Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия атаки, из-за которых возникли локальные перебои с подачей тепла и горячей воды.
После атаки пожар возник на станции Биклянь Куйбышевской железной дороги: утром из-за падения обломков БПЛА загорелась цистерна с этилбензолом в отдельно стоящем грузовом составе. На место прибыли два пожарных поезда, к 12:57 возгорание полностью ликвидировали, движение по станции возобновили в штатном режиме. Пострадавших не было. На время скорректировали маршрут пригородного поезда между Ижевском и Нижнекамском: на участке Круглое Поле — Нижнекамск его курсирование отменили с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщение.
Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей. Следственный комитет установит лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям.
В этом году это шестая атака на город, в результате которой пострадали люди. В середине июня дрон попал в многоквартирный дом — травмы получили четыре человека. 8 июля повреждения были зафиксированы на промышленных объектах, власти сообщили о пострадавших с незначительными травмами. 10 августа в результате атаки погибли 13 человек. Девять из них находились в общежитии на территории промышленной зоны — восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Еще одной жертвой стал ребенок. За медицинской помощью тогда обратились 78 человек, 21 был госпитализирован.
20 августа, по данным властей, разрушения зафиксировали как в жилом секторе, так и на предприятиях промышленного кластера, но точное число пострадавших не уточнялось. При атаке 13 сентября погибли два человека, 14 получили ранения. Двое погибших и двое тяжело пострадавших находились в автомобиле, поврежденном упавшим беспилотником и ветками дерева. Еще четверо пострадали при попадании дрона в жилой дом.