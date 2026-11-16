В Удмуртии осудили экс-гендиректора МУП «ИжГЭТ» Андрея Батова
Ему вменяли в вину злоупотребление должностными полномочиями
Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор экс-гендиректору МУП «ИжГЭТ» Андрею Батову за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Суд установил, что Батов в 2022–2024 годах незаконно привлекал сотрудников ИжГЭТ с техникой к строительным работам у себя дома в Ижевске. Подсудимый вину не признал.
Судебная инстанция назначила ему штраф 60 тыс. руб. Но с учетом содержания под стражей с 28 января по 22 мая 2025 года, подсудимого освободили от его уплаты. Также суд на два года лишил его права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях.
Напомним, по делу проходил и его заместитель Владимир Елфимов, который также обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. В июне Первомайский райсуд признал Елфимова виновным: с учетом нахождения под стражей суд оштрафовал его на 20 тыс. руб.