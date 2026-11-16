В Удмуртии осудили экс-гендиректора МУП «ИжГЭТ» Андрея Батова

Судебная инстанция назначила ему штраф 60 тыс. руб. Но с учетом содержания под стражей с 28 января по 22 мая 2025 года, подсудимого освободили от его уплаты. Также суд на два года лишил его права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях.