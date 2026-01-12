Взятки не гладки

В конце декабря, за несколько дней до Нового года, был арестован начальник управления архитектуры администрации Ижевска Дмитрий Фомин. Он обвиняется во взяточничестве (ст. 290 УК). «Ъ-Удмуртия» собрал подборку самых крупных задержаний прошлого года.

Дело Батова

В конце января были арестованы генеральный директор ижевского МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов и его заместитель Владимир Елфимов. Бывшие работники предприятия обвиняются в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями соответственно (ст. 285, ст. 286 УК).

Следствие считает, что фигуранты в 2022-2024 годах привлекали сотрудников и спецтехнику МУПа для ремонтных и иных работ в своих домовладениях, а также на объектах своих родственников. Уголовные дела рассматриваются в Индустриальном и Первомайском райсудах Ижевска.

Ближайшее заседание по Батову запланировано на 26 января. В июне Елфимов был признан виновным: с учетом нахождения под стражей суд оштрафовал его на 20 тыс. руб. Копия приговора в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Дело Кропочевой

В феврале была заключена под стражу заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Кропочева. Она обвинялась в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК).

Следствие считает, что в 2021-2024 годах она получила от ритуальщиков 1,3 млн руб. за помощь с заключением договора на транспортировку тел умерших из ГКБ №2 в Ижевске и предоставление сведений о пациентах. Вместе с ней была арестована генеральный директор центра косметологии «СВ» Светлана Суслонова, которой инкриминировали передачу взятки Кропочевой (ст. 291.1 УК).

Уголовное дело рассмотрели быстро: уже в октябре Первомайский райсуд Ижевска признал фигуранток виновными и назначил им пять и четыре года лишения свободы соответственно.

Дело Заварзина

В мае был арестован бывший главный врач республиканского онкологического диспансера (РКОД) Виктор Заварзин. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК).

Следствие считает, что с января 2023-го по апрель 2025 года Виктор Заварзин и бывшая главная медсестра — была заключена под стражу в июне — получили от представителя коммерческой фирмы взятку за способствование заключению госконтрактов на поставку медицинского оборудования, а также за покровительство по службе.

В ноябре Устиновский райсуд Ижевска продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей фигурантам до 25 января.

Дело Янгировой

В июне была задержана бывшая начальница городской службы администрации кладбищ Ижевска Ирина Янгирова. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц, и превышении должностных полномочий (ст. 290, ст. 286 УК).

Следствие считает, что чиновница систематически получала взятки от коммерческих фирм за способствование выделению мест для захоронения на закрытых муниципальных кладбищах «Южное», «Хохряковское» и «Хохряковское 2». Это происходило с февраля 2023-го по декабрь 2024 года. Предполагаемая сумма взяток превысила 2,9 млн руб. По делу также проходит ее заместитель Олег Панин, он был арестован в апреле. Ему предъявлено аналогичное обвинение (ст. 286, ст. 290 УК) плюс мошенничество (ст. 159 УК).

В конце ноября прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Янгировой и Панина. Дело поступило в Индустриальный райсуд Ижевска. Ближайшее заседание запланировано на 21 января.

Дело Рублевой

В июне сотрудники УФСБ задержали бывшую руководительницу управления Росимущества в Удмуртии Екатерину Рублеву. Ей инкриминировали получение взятки в особо крупном размере и подстрекательство к превышению должностных полномочий (ст. 290, ст. 286 УК).

По первому факту, установил суд, она через посредников — своего сожителя и родственницу — получила взятку в размере более 1,9 млн рублей от директора коммерческой организации за обеспечение заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов. Данные фирмы и ее руководителя не озвучивались.

Кроме того, в 2025 году она склонила главу Воткинского района Айрата Газимзянова к изданию незаконного постановления о разрешении коммерческой фирме использовать участок земли в национальном парке «Нечкинский». Подробнее о деле Айрата Газимзянова — ниже.

Рублева признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Первомайский райсуд Ижевска назначил ей 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Ей запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе на три года.

Дело Газизуллина

В середине июня Индустриальный райсуд Ижевска арестовал замначальника УФСИН по Удмуртии, полковника внутренней службы Рамиля Газизуллина. Ему инкриминировано взяточничество в особо крупном размере (ст. 290 УК).

По данным следствия, в мае 2023 года он получил автомобиль Mazda CX5 стоимостью 2,7 млн руб. от руководителя группы компаний (ГК), сотрудничающей с исправительными учреждениями в регионе, за лоббирование ее интересов. Название ГК не сообщалось. В начале декабря Рамилю Газизуллину продлили арест до 17 февраля.

Дело Газимзянова

Айрат Газимзянов, ранее упомянутый в деле Рублевой, был задержан в августе. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Следствие считает, что глава района по просьбе своего знакомого незаконно подписал постановление о предоставлении компании «Стройграв» на пять лет участка площадью 11,4 тыс. кв. м в национальном парке «Нечкинский». Объект в особо охраняемой природной зоне находится в собственности РФ. Сейчас незаконное постановление отменено, объект возвращен в федеральную собственность.

Вместе с ним были заключены под стражу 50-летний и 38-летний предполагаемые подстрекатели. В декабре срок нахождения Айрата Газимзянова под стражей продлили на два месяца, до февраля.

Дело Русинова

В ноябре был заключен под стражу глава Завьяловского района Константин Русинов. Он обвиняется во взяточничестве (ст. 290 УК). Следствие считает, что чиновник передал землю в долгосрочную аренду местному бизнесмену и депутату (ФИО не озвучивалось), за что тот оказал Константину Русинову «услуги имущественного характера» на 504,4 тыс. руб.

После ареста на Константина Русинова завели еще одно уголовное дело. Оно связано с превышением должностных полномочий (ст. 286 УК). «По версии следствия, фигурант из-за желания укрепить личный авторитет как успешного руководителя перед жителями района потребовал от ИП за его счет осуществить ремонт одного из помещений, находящегося на территории села Завьялово»,— говорилось в сообщении УФСБ. В ином случае, считает следствие, он угрожал негативными последствиями для бизнеса в дальнейшем.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была назначена до 6 января.

Дело Фомина

В конце декабря был задержан начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрий Фомин. Ему инкриминируется взяточничество (ст. 290 УК). Он находится в СИЗО.

Следствие считает, что 25 декабря начальник управления лично получил 200 тыс. руб. от представителя застройщика «Бавария Строй МС». Как установила ФСБ, деньги Дмитрию Фомину передали за согласование проекта планировки территории и изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также за содействие в разрешении на строительство на нем многоквартирного дома.

В СУ СКР после задержания Дмитрия Фомина сообщали, что в отношении взяткодателя, имя которого не называлось, будет принято процессуальное решение. Следствие продолжается. Мера пресечения начальнику управления избрана до 26 февраля.

Уголовные процессы прошлых лет

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев продолжает находиться под стражей в Нефтекамске по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК). Идут допросы. Ближайшее заседание Нефтекамского горсуда Башкирии назначено на 15 января.

В июле началось рассмотрение уголовного дела министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова и бывшего руководителя «Удмуртлеса» Руслана Эмир-Усейнова. Им инкриминировано злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК).

В октябре Первомайский райсуд Ижевска признал бывшего генерального директора «Газпром газораспределения Ижевск», экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Вершинина виновным в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК). Как установил суд, в 2022-2023 годах он получил 1 млн руб. за заключение подрядов на строительство сетей газораспределения и газоснабжения, создание преимущественных условий в торгах по выбору подрядчика, а также за ускорение оплаты актов выполненных работ.