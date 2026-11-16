Почти 70% опрошенных преподавателей и студентов УдГУ доверяют итогам выборов
В опросе участвовали 150 респондентов из вуза
68,3% опрошенных преподавателей и студентов УдГУ заявили о доверии к итогам выборов и работе избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба избиркома республики.
Процент тех, кто ответил отрицательно или сомневался, не приводится. В опросе участвовали около 150 респондентов из УдГУ. Среди основных каналов, по которым избиратели в вузе получали информацию о выборах, — соцсети и «Госуслуги».
«Удобство избирательных участков респонденты оценили на 4,6 по пятибалльной шкале, а работу комиссий — на 4,5»,— говорится в сообщении.
Исследование проводили летом в рамках производственной практики социологи третьего курса под руководством доктора социологических наук, профессора кафедры социологии УдГУ Марины Макаровой.