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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Почти 70% опрошенных преподавателей и студентов УдГУ доверяют итогам выборов

В опросе участвовали 150 респондентов из вуза
68,3% опрошенных преподавателей и студентов УдГУ заявили о доверии к итогам выборов и работе избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба избиркома республики.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Процент тех, кто ответил отрицательно или сомневался, не приводится. В опросе участвовали около 150 респондентов из УдГУ. Среди основных каналов, по которым избиратели в вузе получали информацию о выборах, — соцсети и «Госуслуги».
«Удобство избирательных участков респонденты оценили на 4,6 по пятибалльной шкале, а работу комиссий — на 4,5»,— говорится в сообщении.
Исследование проводили летом в рамках производственной практики социологи третьего курса под руководством доктора социологических наук, профессора кафедры социологии УдГУ Марины Макаровой.