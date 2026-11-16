Оператора АЗС из Кушвы отправили на четыре года в колонию за хищение дизеля
Городской суд Кушвы вынес приговор бывшему оператору АЗС Никите Кондратовичу и водителю бензовоза Ильнуру Авзалову, которые признаны виновными в хищении дизельного топлива на 8,6 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Их судили за мошенничество по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ
Суд установил, что преступления совершались группой лиц по предварительному сговору на заправке лесозаготовительного предприятия «Тура-Лес». Кондратович предлагал водителям бензовозов оставлять часть топлива в цистернах, не сливая его полностью, а взамен передавать ему по 50 тыс. руб. за каждый такой случай. Судом установлено 47 эпизодов в отношении оператора и 23 — в отношении водителя, размер ущерба составил более 5,7 и 2,8 млн руб. соответственно.
Подсудимые полностью признали вину и просили не наказывать их строго. Никита Кондратович, ранее уже судимый за хищение топлива, получил четыре года колонии общего режима, с него также взыскана сумма ущерба. В зале суда его взяли под стражу. Ильнур Авзалов, полностью возместивший причиненный предприятию ущерб, приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.