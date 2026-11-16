Оператора АЗС из Кушвы отправили на четыре года в колонию за хищение дизеля

Подсудимые полностью признали вину и просили не наказывать их строго. Никита Кондратович, ранее уже судимый за хищение топлива, получил четыре года колонии общего режима, с него также взыскана сумма ущерба. В зале суда его взяли под стражу. Ильнур Авзалов, полностью возместивший причиненный предприятию ущерб, приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.