В Ульяновске экс-глава управления дорожного хозяйства получил новый срок за взятку

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Художидкова к семи годам колонии строгого режима со штрафом 1,1 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на четыре года.