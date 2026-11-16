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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске экс-глава управления дорожного хозяйства получил новый срок за взятку

Восемь месяцев он получал незаконное вознаграждение за согласование ремонта дорога
Ленинский районный суд Ульяновска признал виновным 43-летнего начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации областного центра Валерия Художидкова в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2023 года чиновник лично получил от представителей руководства коммерческой организации 550 тыс. рублей. Деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в рамках муниципального контракта на ремонт дорог.
Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Художидкова к семи годам колонии строгого режима со штрафом 1,1 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на четыре года.
Полученные в качестве взятки деньги конфискованы в доход федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Ульяновский областной суд удовлетворил требование прокуратуры и вернул в райсуд уголовное дело Валерия Художидкова в части повторного рассмотрения обвинения в легализации взятки.
Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дорожника направили на второй круг».
Георгий Портнов