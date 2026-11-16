Специалисты из Самарской области завершают ремонт кожно-венерологического диспансера в Снежном
В рамках специального инфраструктурного проекта специалисты Самарской области завершают ремонт кожно-венерологического диспансера в Снежном (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время смонтирован наружный водосток, также выполнена отмостка здания, а крыльцо облицовано плиткой. Далее по плану — благоустройство территории после завершения строительных работ и подготовка необходимой документации.
В целом в текущем году при поддержке Самарской области в Снежном был запланирован ремонт 60 объектов. Основной акцент сделан на обновление жилого фонда, а также модернизацию объектов инфраструктуры. Помимо этого, уже отремонтированы четыре автомобильные дороги, выполнены работы по ремонту наружного освещения, установлены 17 новых остановочных пунктов. В следующем году планируется продолжить реализацию программы восстановления и благоустройства.