34 тысячи кубометров поврежденной древесины убрали в Удмуртии
Всего проверили 5,6 тысячи гектаров лесов
В рамках оценки санитарного состояния лесов в Удмуртии за 2026 год обследовали 5,6 тыс. га. На площади около 210 га специалисты убрали 34 тыс. куб. м погибшей и поврежденной древесины, сообщает пресс-служба правительства республики. Цель таких мероприятий — получить информацию о том, что происходит с насаждениями, и при необходимости вылечить их.
«Лесопатологические обследования проводят преимущественно в течение вегетационного периода. Специалисты используют наземные и дистанционные методы, визуальный осмотр и инструментальные замеры»,— говорится в сообщении.
При работе специалисты определяют причины повреждения или гибели деревьев, выявляют аварийные растения. Также они устанавливают границы поврежденных участков и оценивают, насколько сильно насаждение поражено вредителями или болезнями. Лесопатологические обследования должны проводить арендодатели участков либо сотрудники лесничеств.