34 тысячи кубометров поврежденной древесины убрали в Удмуртии

В рамках оценки санитарного состояния лесов в Удмуртии за 2026 год обследовали 5,6 тыс. га. На площади около 210 га специалисты убрали 34 тыс. куб. м погибшей и поврежденной древесины, сообщает пресс-служба правительства республики. Цель таких мероприятий — получить информацию о том, что происходит с насаждениями, и при необходимости вылечить их.