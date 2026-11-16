Шесть мастер-планов комплексного развития территорий разработали в Удмуртии
Один из них — жилищная застройка около стадиона «Зенит» в Ижевске
Как минимум шесть инвесторов привлекут к программе комплексного развития территорий (КРТ) в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле в 2027 году. Об этом стало известно на заседании комиссии Госсовета Удмуртии, посвященном КРТ.
Региональный оператор КРТ — «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». На сегодня организацией разработаны шесть мастер-планов: часть документов по ним утверждена, остальные — на доработке.
«По мнению депутатов, программа КРТ в Удмуртии реализуется недостаточно активно»,— сказал председатель комиссии Госсовета республики по экономической политике Тимур Ягафаров.
Первый проект КРТ — застройка около стадиона «Зенит» в Ижевске. На площади 20 га планируется построить 304,9 тыс. кв. м жилья и 15,2 тыс. кв. м коммерческих помещений. За счет застройщика возведут школу на 825 учащихся. Срок реализации — до 2040 года.