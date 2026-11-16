Шесть мастер-планов комплексного развития территорий разработали в Удмуртии

Первый проект КРТ — застройка около стадиона «Зенит» в Ижевске. На площади 20 га планируется построить 304,9 тыс. кв. м жилья и 15,2 тыс. кв. м коммерческих помещений. За счет застройщика возведут школу на 825 учащихся. Срок реализации — до 2040 года.