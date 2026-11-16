СИБУР планирует оспорить свое включение в список санкций Великобритании

Великобритания включила в свой список ПАО «СИБУР Холдинг» и инжиниринговую компанию «НИПИгазпереработка», которая выступает подрядчиком ключевых проектов холдинга. Причиной, согласно материалам британского регулятора, стало участие в получении выгоды от правительства России и бизнес в энергетическом секторе, имеющем стратегическое значение для РФ. В компании отметили, что оснований для заморозки активов нет, санкции нелегитимны — СИБУР не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не добывает полезные ископаемые. Его основной деятельностью являются разработка и производство синтетических материалов.