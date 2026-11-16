СИБУР планирует оспорить свое включение в список санкций Великобритании
Нефтегазохимический холдинг СИБУР (Тобольск, Тюменская область) собирается оспорить включение предприятия в санкционный список Великобритании , передает «Ъ». Западные санкции в отношении предприятия ввели 12 ноября, однако их влияния на работу не ожидается.
Великобритания включила в свой список ПАО «СИБУР Холдинг» и инжиниринговую компанию «НИПИгазпереработка», которая выступает подрядчиком ключевых проектов холдинга. Причиной, согласно материалам британского регулятора, стало участие в получении выгоды от правительства России и бизнес в энергетическом секторе, имеющем стратегическое значение для РФ. В компании отметили, что оснований для заморозки активов нет, санкции нелегитимны — СИБУР не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не добывает полезные ископаемые. Его основной деятельностью являются разработка и производство синтетических материалов.
Два года назад СИБУР добился разморозки европейских счетов дочерней компании Sibur International GmbH — арест длился три месяца. В ходе разбирательства Высший земельный суд Вены установил, что ограничения основывались на неподтвержденной информации из публикации СМИ. В 2022 году санкции Евросоюза и Великобритании вводились против акционеров и топ-менеджеров холдинга. Эксперты указывают, что у Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко нет контрольного пакета в СИБУРе, что не давало западным регуляторам включить в санкционный список сам холдинг, но теперь этот барьер снят.