СИБУР добился разморозки европейских счетов в суде

В конце сентября со счетов Sibur International GmbH (дочерняя компания «СИБУР Холдинг») сняли арест, который действовал в течение трех месяцев, пишет EU Reporter. В ходе разбирательства Высший земельный суд Вены установил, что ограничения основывались на неподтвержденной информации из публикации СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение суда о наложении санкций на европейские счета СИБУРа приняло Министерство внутренних дел Австрии. Оно было основано на информации о том, что «российское подразделение компании связано с правительством страны, а владельцами компании являются люди, попадающие в санкционный список ЕС. Данные об этом были представлены в публикации The Insider (объявлено иностранным агентом и признано нежелательной организацией в России).

В суде было доказано, что у Министерства не было оснований полагать, что контрольный пакет акций «СИБУР Холдинг» принадлежит лицам, находящимся под санкциями. В статье издания, на которую опиралось решение, также не было найдено достоверных доказательств этого. Решением суда с активов компании были сняты ограничения.

Ранее, по данным EU Reporter, СИБУР уже выиграл подобное дело. Из-за ложных обвинений в том, что компания находится под санкциями, британское подразделение производителя товаров для здоровья и гигиены Kimberly-Clark Corporation (включает Huggies, Kotex, Kleenex, Scott и другие) отказался оплатить полипропилен, который СИБУР поставил в 2022 году. Арбитражный суд Московской области постановил, что ни одно лицо, находящееся под европейскими санкциями, не контролировало СИБУР, и обязал Kimberly-Clark Corporation выплатить SIBUR International 1,1 млн евро. Ответчик не исполнил требования, поэтому СИБУР подал ходатайство в Арбитражный суд Московской области о принудительном исполнении решения.

Анна Капустина