Минздрав подготовил проект программы госгарантий медпомощи до 2029 года

Для онкологических больных, у которых еще нет детей, в базовую программу ОМС добавляют криоконсервацию и хранение биоматериалов в течение двух лет. Это нужно для сохранения фертильности перед химио- и лучевой терапией. Также важные изменения коснутся оплаты терапии при лечении рака.