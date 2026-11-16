Минздрав подготовил проект программы госгарантий медпомощи до 2029 года
Минздрав подготовил проект постановления правительства с описанием видов и объемов медпомощи, которые государство готово предоставить гражданам в рамках ОМС в 2027–2029 годах. Обсуждение документа на regulation.gov.ru завершилось 13 ноября.
В новой программе госгарантий существенно расширился список дополнительных видов помощи. Так, супругам погибших ветеранов боевых действий и погибших инвалидов боевых действий, не вступившим в повторный брак, предлагают дать право на бесплатное ЭКО (за исключением суррогатного материнства). Еще Минздрав собирается поменять правила распределения средств на бесплатное ЭКО.
Сами ветераны боевых действий получат право на углубленную диспансеризацию. Для оценки риска инфаркта миокарда и внезапной остановки сердца им будут определять коронарный кальциевый индекс по данным КТ органов грудной полости (по этому обследованию можно отследить отложения кальция в стенках коронарных артерий).
Запланированы изменения и в программе диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья мужчин. Спермограмму и исследование на возбудителей инфекций органов малого таза перенесут на первый этап медосмотра для бездетных, состоящих в браке более трех лет.
Для онкологических больных, у которых еще нет детей, в базовую программу ОМС добавляют криоконсервацию и хранение биоматериалов в течение двух лет. Это нужно для сохранения фертильности перед химио- и лучевой терапией. Также важные изменения коснутся оплаты терапии при лечении рака.