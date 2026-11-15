В третьем квартале ВВП России вырос на 1%
По предварительной оценке Росстата, в третьем квартале ВВП РФ увеличился на 1% год к году после 1,3% во втором. Минэкономики ожидало роста на 0,6%, Банк России — на 1%. После публикации статистиков министерство повысило свою оценку роста экономики за январь—сентябрь с 0,6% до 0,8% и сообщило, что по итогам всего года показатель может несколько превысить официальный прогноз в 0,6%.
Сезонно очищенная динамика ВВП также указывает на сохранение небольшого роста. По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», в третьем квартале с поправкой на сезонный и календарный факторы ВВП прибавил тот же примерно 1% в пересчете на год. Это соответствует росту примерно 0,25% к предыдущему кварталу. Аналитики характеризуют такую динамику как «близкую к тренду».
Разбивка ВВП по отраслям и компонентам использования пока не опубликована. Оперативная статистика, однако, показывает, что потребительская активность в июле—сентябре продолжала расти, хотя и медленнее, чем этой весной. По данным Минэкономики, суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита в третьем квартале увеличился на 3,7% год к году в реальном выражении после 6% во втором. В производственном секторе результат оставался неоднородным. Обработка в третьем квартале увеличила выпуск на 2,5% год к году после 1,5% во втором. На фоне падения добычи на 2,7% промышленность в целом выросла лишь на 0,5%. Строительство после снижения в первом полугодии прибавило 2%, грузооборот — 2,7%. Сельское хозяйство и оптовая торговля сократились соответственно на 3,9% и 0,7%.