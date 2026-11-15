Лерчек отправят на лечение в КНР, сохранив статус потерпевшей
Адвокат АБ ЕПАМ Константин Третьяков рассказал “Ъ”, что помилованию госпожи Чекалиной, которую он защищает почти четыре года, предшествовала огромная работа сотрудников бюро. По его словам, после того как 5 ноября Мосгорсуд оставил в силе приговор с условным сроком его подзащитной по обвинению в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), защита буквально за пару дней подготовила шесть жалоб и обращений в различные инстанции. В администрацию президента России было отправлено обращение о помиловании госпожи Чекалиной, страдающей тяжелейшим заболеванием и воспитывающей четырех маленьких детей. Кроме того, были направлены несколько заявлений в суды, в которых адвокаты добивались разрешения для осужденной выезда на лечение в КНР, выдачи заграничного паспорта для этого, отсрочки исполнения приговора либо освобождения от наказания в связи с болезнью (у блогера онкология в 4-й стадии).
Собеседник “Ъ” отметил, что если с судебными документами у госпожи Чекалиной особых вопросов не возникло, то просьбу о помиловании пришлось долго обсуждать, так как фигурантка не верила, что на таком уровне могут обратить внимание на ее проблемы. Но именно из АП раздался первый звонок. По запросу администрации были переданы дополнительные документы, а 14 ноября последовал и сам указ.