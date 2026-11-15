Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Лента новостей

SpaceX впервые вернула с орбиты корабль Starship манипуляторами стартовой башни

SpaceX впервые поймала механическими манипуляторами стартовой башни вернувшийся с орбиты корабль Starship. Это произошло 14 ноября при 15-м испытательном полете: корабль Ship 42 провел в космосе около 22 часов, вывел на орбиту 26 спутников Starlink и вернулся на стартовую площадку Starbase в Техасе. До этого компании удавалось таким способом возвращать только нижнюю ступень ракеты.
Starship отправился в полет 13 ноября с ускорителем Super Heavy, после отделения которого корабль продолжил движение к орбите, а первая ступень начала возвращение. SpaceX рассчитывала впервые поймать у стартовой башни обе части ракетной системы. Однако попытка возврата Super Heavy была отменена вскоре после старта: из-за сигнала о низком остатке топлива автоматика сочла, что ускорителю не хватит энергии для полета к башне и безопасного захвата, поэтому направила его на приводнение в Мексиканский залив.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рукотворная посадка».