SpaceX впервые вернула с орбиты корабль Starship манипуляторами стартовой башни
SpaceX впервые поймала механическими манипуляторами стартовой башни вернувшийся с орбиты корабль Starship. Это произошло 14 ноября при 15-м испытательном полете: корабль Ship 42 провел в космосе около 22 часов, вывел на орбиту 26 спутников Starlink и вернулся на стартовую площадку Starbase в Техасе. До этого компании удавалось таким способом возвращать только нижнюю ступень ракеты.
Starship отправился в полет 13 ноября с ускорителем Super Heavy, после отделения которого корабль продолжил движение к орбите, а первая ступень начала возвращение. SpaceX рассчитывала впервые поймать у стартовой башни обе части ракетной системы. Однако попытка возврата Super Heavy была отменена вскоре после старта: из-за сигнала о низком остатке топлива автоматика сочла, что ускорителю не хватит энергии для полета к башне и безопасного захвата, поэтому направила его на приводнение в Мексиканский залив.