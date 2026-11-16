Гриппом единым

В 2009 году прививку против кори получили 13,32 тыс. пензенцев (все — дети), в 2025-м — 10,06 тыс. (25%), из них 8,64 тыс. детей (35%). Число ревакцинированных росло с 15,11 тыс. в 2009 году до 19,13 тыс. в 2022-м, затем снизилось до 17,42 тыс. в 2023-м, снова выросло в 2024-м — до 18,65 тыс. — и упало до 15,49 тыс. в 2025-м. Это все равно на 2,5% выше уровня 2009 года.