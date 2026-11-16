Гриппом единым
Число привитых от опасных болезней сокращается в Пензенской области с 2009 года
Вакцинация против большей части инфекций сокращается в Пензенской области с 2009 года. Сильнее всего снизилось число граждан, прививающихся от гепатита B, на 89%. Среди других инфекций, против которых пензенцы стали прививаться реже,— туберкулез, коклюш, корь и краснуха. При этом число вакцинированных детей сокращается медленнее. Чаще всего в прошлом году отказывались прививать детей от гриппа.
В Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) обновили данные о числе привитых против инфекционных заболеваний в регионах России. Из статистики следует, что число прививающихся пензенцев последовательно сокращается как минимум с 2009 года, это самые ранние данные, опубликованные в ЕМИСС. В 2009 году население региона составляло 1,38 млн человек, в 2025-м — 1,22 млн, детей — 225,8 тыс. и 212,68 тыс.
Если по итогам 2009 года число привитых против гриппа пензенцев составило 497,66 тыс., то к 2025-му показатель вырос до 733,74 тыс. (+47%). Большую часть прироста обеспечили взрослые. В 2009 году вакцинировали 132 тыс. детей, в 2025-м — 146 тыс. В 2024 году детей привили больше — 150,6 тыс., то есть в 2025-м показатель снизился.
Грипп. У большинства заболевших сезонный грипп проходит за неделю-две, без последствий и без хронизации. Летальность оценивается в сотые доли процента. Тяжелые исходы почти целиком приходятся на людей старше 65 лет, беременных и пациентов с хроническими болезнями. Ежегодная прививка снижает риск заболеть на 40–60%.
В 2009 году против гепатита A привились 7,85 тыс. пензенцев, в 2025-м — 8,36 тыс.: за 16 лет число вакцинированных выросло на 6,5%. Пик пришелся на 2021 год, когда прививку получили 38 тыс. жителей региона. Среди детей динамика похожая, но прирост выше — на 19%: 6,5 тыс. в 2009 году, 29,86 тыс. в 2021-м и 7,75 тыс. в 2025-м.
Гепатит A. Передается с водой и пищей, у детей до шести лет чаще проходит бессимптомно, у взрослых — с желтухой и месяцами астении. В хроническую форму не переходит. Тяжелее болезнь протекает у пожилых и людей с хроническими болезнями печени.
Число привитых против гепатита B сократилось на 89% — это самое сильное падение в региональной статистике: с 97,77 тыс. человек в 2009 году до 10,78 тыс. в 2025-м. Среди детей спад заметно меньше — с 13,57 тыс. до 8,51 тыс. (37%).
Гепатит B. Чем младше зараженный, тем хуже прогноз: у инфицированных в первый год жизни инфекция переходит в хроническую форму в 90% случаев, у взрослых — в 5–10%. Хронический гепатит ведет к циррозу и раку печени. Вакцина против него считается первой «противораковой». В России всех новорожденных прививают по схеме «первые сутки — один месяц — шесть месяцев».
По полиомиелиту снижаются оба показателя — и первичная вакцинация, и ревакцинация. В 2010 году против него привились 13,69 тыс. жителей региона, в 2025-м — 8,29 тыс. (40%). Если в 2020 году повторную прививку получили 31,45 тыс. человек, то в 2025-м — 25 тыс. (21%).
Полиомиелит. Паралитическая форма развивается примерно у одного из 200 инфицированных, среди парализованных умирают 5–10%, при бульбарной форме — кратно больше. Территория России в 2002 году сертифицирована как свободная от полиомиелита. Этот статус поддерживает вакцинация.
Похожая динамика — у вакцинации против коклюша: с 13,18 тыс. привитых в 2009 году до 8,21 тыс. в 2025-м (38%). Ревакцинация за тот же период, наоборот, выросла на 17,2% — с 12,43 тыс. до 14,57 тыс. человек, но неровно: к 2020 году показатель потерял почти четверть к 2015-му (23,9%), затем восстанавливался, а в 2023-м снова просел на 5,6%.
Коклюш. Приступы кашля тянутся шесть-восемь недель («стодневный кашель»), у грудных детей бывают остановки дыхания — именно первые месяцы жизни дают почти всю летальность. Иммунитет после вакцинации угасает за 5–10 лет, поэтому подростки и взрослые могут болеть стерто и заражать непривитых младенцев.
Число привитых против дифтерии сократилось с 23,96 тыс. до 11,83 тыс. (50%), в том числе детей — с 13,35 тыс. до 8,69 тыс. (35%). Ревакцинацию в 2009 году прошли 109,98 тыс. человек, в 2025-м — 94,57 тыс. (14%). Среди детей число ревакцинированных снизилось с 37,36 тыс. до 31,91 тыс. (15%), причем самый сильный спад пришелся на 2025 год: в 2024-м повторную прививку поставили 36,62 тыс. детей.
Дифтерия. Бактерия Corynebacterium diphtheriae образует в глотке фибринозные пленки, способные перекрыть дыхание, а ее токсин поражает сердце и нервы. Летальность составляет 5–10%, выше у маленьких детей и пожилых. Прививка защищает от токсических форм, но антитоксический иммунитет требует ревакцинации каждые десять лет. Провалы охвата оборачиваются быстро: в 1990-е на постсоветском пространстве зарегистрировали более 150 тыс. заболевших.
В 2009 году прививку против кори получили 13,32 тыс. пензенцев (все — дети), в 2025-м — 10,06 тыс. (25%), из них 8,64 тыс. детей (35%). Число ревакцинированных росло с 15,11 тыс. в 2009 году до 19,13 тыс. в 2022-м, затем снизилось до 17,42 тыс. в 2023-м, снова выросло в 2024-м — до 18,65 тыс. — и упало до 15,49 тыс. в 2025-м. Это все равно на 2,5% выше уровня 2009 года.
Корь. Один больной заражает 12–18 непривитых, вирус держится в воздухе до двух часов — отсюда требование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к охвату двумя дозами не ниже 95%. Опасна пневмонией, энцефалитом (примерно один случай на тысячу заболевших), отсроченным склерозирующим панэнцефалитом и «иммунной амнезией» — стиранием иммунной памяти к другим инфекциям. По российскому нацкалендарю прививок вакцину ставят в 12 месяцев и в шесть лет.
Число прививающихся против столбняка сократилось в регионе с 24,13 тыс. в 2009 году до 12,64 тыс. в 2025-м (48%), среди них детей — 13,35 тыс. и 8,69 тыс. (35%). Повторную вакцинацию прошли 112,36 тыс. и 97,64 тыс. человек; после минимума 2022 года (82,64 тыс.) показатель растет. Среди детей число ревакцинированных снизилось с 37,36 тыс. до 31,91 тыс. (15%).
Столбняк. Единственная инфекция из статистики, которая не передается от человека к человеку: споры возбудителя десятилетиями живут в почве и могут попасть в рану. Даже при современной реанимации умирает 10–20% заболевших генерализованной формой, у новорожденных летальность выше. Три дозы прививки ставят в первый год жизни, ревакцинируют в 18 месяцев, шесть-семь лет, 14 лет и далее — каждые десять лет.
Число привитых против туберкулеза сократилось в регионе с 18,57 тыс. в 2009 году до 8,71 тыс. в 2025-м (54%). Число привитых новорожденных уменьшилось с 13,05 тыс. до 6,59 тыс. (50%).
Туберкулез. Бактериальная вакцина не препятствует заражению и почти не влияет на легочные формы у взрослых, но на 70–80% снижает риск самых тяжелых детских форм — милиарного туберкулеза и туберкулезного менингита. Россия остается в перечне ВОЗ стран с высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Число привитых против паротита сократилось с 2009 года на 35% — с 13,36 тыс. до 8,74 тыс. пензенцев. Ревакцинаций за те же годы стало меньше, но спад слабее: 14,34 тыс. в 2009 году и 11,4 тыс. в 2025-м (21%).
Эпидемический паротит. Чаще болеют мужчины: у 20–30% заболевших после полового созревания развивается орхит, возможны также серозный менингит, панкреатит и нейросенсорная глухота. Двукратная вакцинация (12 месяцев и шесть лет) не гарантирует пожизненную защиту.
Против краснухи в 2009 году привились 14,46 тыс. жителей Пензенской области, в 2025-м — 8,79 тыс. (40%). Число ревакцинированных за тот же период почти не изменилось: 11,32 тыс. и 11,5 тыс. (+1,6%). Динамика при этом была неровной: в 2015 году показатель вырос в 3,4 раза — до 38,99 тыс., к 2020-му упал на 62%, в 2023-м потерял еще 22,7% и оказался ниже уровня 2009 года, а в 2025-м снизился на 9,7% к 2024-му.
Краснуха. У детей и взрослых протекает легко, сопровождаясь сыпью, увеличением лимфоузлов, болями в суставах. В группе риска находятся беременные. Заражение в первом триместре в 80–90% случаев ведет к синдрому врожденной краснухи: глухоте, катаракте, порокам сердца, — либо к прерыванию беременности. Смысл вакцинации девочек и женщин фертильного возраста — прежде всего защита будущего ребенка от врожденной инфекции. Схема прививания: 12 месяцев и шесть лет.
Небольшая часть спада объясняется демографией. Численность детей в возрасте 0–17 лет сократилась в регионе за эти годы на 5,8% — с 225,8 тыс. до 212,68 тыс. При этом число привитых несовершеннолетних по большинству инфекций упало на 35–37%. Количество вакцинированных против туберкулеза новорожденных сократилось быстрее — на 49,5% с 2009 года.