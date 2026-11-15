Верховный суд Дагестана обязал оператора обеспечить Шамхал качественной водой

До 17 декабря 2026 года компания обязана прекратить подачу некачественной воды из канала имени Октябрьской Революции, организовать полный цикл очистки воды из водовода «Миатли — Махачкала», а также ввести временный тариф на техническую воду до завершения ремонта сетей.