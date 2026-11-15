Верховный суд Дагестана обязал оператора обеспечить Шамхал качественной водой
Управление Роспотребнадзора по Дагестану через суд добилось обязания АО «Единый оператор Республики Дагестан» обеспечить жителей поселка Шамхал качественной водой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Верховный суд республики оставил в силе решение Кировского районного суда о ненадлежащем качестве коммунальной услуги — надзорное ведомство отстояло права потребителей во всех инстанциях. Исполнительный лист уже передан судебным приставам для принудительного исполнения.
До 17 декабря 2026 года компания обязана прекратить подачу некачественной воды из канала имени Октябрьской Революции, организовать полный цикл очистки воды из водовода «Миатли — Махачкала», а также ввести временный тариф на техническую воду до завершения ремонта сетей.