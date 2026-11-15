У жителя Удмуртии похитили 3 млн рублей после заключения контракта с Минобороны
Деньги пытались похитить и у двух других жителей РФ
В Курганской области задержали трех жителей Челябинской области после хищения как минимум 3 млн руб. у жителя Удмуртии, которые полагались ему после заключения контракта с Минобороны РФ. Им инкриминируют мошенничество (ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Следствие считает, что обвиняемые разработали схему хищения выплат у участников СВО. Для этого они привезли в Курганскую область жителей Удмуртии, Тюменской и Свердловской областей.
«После заключения ими контрактов на прохождение военной службы фигуранты похитили у первого из мужчин выплаченные средства в размере не менее 3 млн руб., а также попытались похитить деньги у двух других, однако не смогли этого сделать по независящим от них обстоятельствам»,— говорится в сообщении.
Фигурантов задержали в начале ноября при поддержке силовиков. У них изъяли телефоны, банковские карты и деньги, а также золотые украшения и автомобили. Обвиняемых отправили под стражу. Следователи устанавливают других возможных потерпевших от действий преступной группы.