У жителя Удмуртии похитили 3 млн рублей после заключения контракта с Минобороны

«После заключения ими контрактов на прохождение военной службы фигуранты похитили у первого из мужчин выплаченные средства в размере не менее 3 млн руб., а также попытались похитить деньги у двух других, однако не смогли этого сделать по независящим от них обстоятельствам»,— говорится в сообщении.