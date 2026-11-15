На Тверицком кладбище в Ярославле открыли памятник участникам СВО
На территории Тверицкого кладбища в Ярославле открыли памятник участникам специальной военной операции. Об этом сообщила мэрия города.
Идея создания мемориала принадлежит жителю Заволжского района, участнику СВО. Он самостоятельно изготовил барельеф солдата и обратился в территориальную администрацию с предложением установить его в память о погибших боевых товарищах. В результате было решено создать полноценный памятник.
В церемонии открытия участвовали мэр Ярославля Алексей Михайлов и представители городской администрации. Во время мероприятия прозвучал государственный гимн, была объявлена минута молчания. Затем состоялись лития и освящение мемориала, после чего участники возложили к нему цветы. Благодарности администрации Заволжского района также вручили тем, кто участвовал в создании памятника.