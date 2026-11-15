На Тверицком кладбище в Ярославле открыли памятник участникам СВО

В церемонии открытия участвовали мэр Ярославля Алексей Михайлов и представители городской администрации. Во время мероприятия прозвучал государственный гимн, была объявлена минута молчания. Затем состоялись лития и освящение мемориала, после чего участники возложили к нему цветы. Благодарности администрации Заволжского района также вручили тем, кто участвовал в создании памятника.