Пермские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при в Омске
Пермская пара Таисия Щербинина — Артем Петров выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при России «Сердце Сибири». Они набрали 70,18 балла. Промежуточное четвертое место занимает еще одна пара из Перми — Юлия Артемьева — Алексей Брюханов с результатом 67,84 балла.
Второе место занимает московская Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев с баллом 68,63. Третье место после короткой программы заняла пара из Санкт-Петербурга Анна Карпук — Илья Миронов. С произвольной программой фигуристы выступят 15 ноября.
Обе пермские пары тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко в спортивной школе олимпийского резерва «Старт». Таисия Щербинина — Артем Петров являются победителями IV Российско-китайских молодежных зимних игр и серебряными призерами Первенства России среди юниоров 2025 года.