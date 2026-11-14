«Локомотив» всухую обыграл «Шанхайских драконов»
Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на домашнем льду 14 ноября завершилась со счетом 5:0.
Хозяева открыли счет уже на третьей минуте — отличился Артур Каюмов. В первом периоде Максим Шалунов реализовал большинство, а Александр Елесин увеличил преимущество ярославцев до трех шайб.
В начале второго периода четвертый гол забил Александр Полунин. В заключительной двадцатиминутке отличился Даниил Романцев, установив окончательный счет встречи.
После этой победы в активе «Локомотива» стало 37 очков. Команда занимает второе место в Западной конференции. «Шанхайские драконы» с 30 очками располагаются на шестой строчке.