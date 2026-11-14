«Потерпевшему я никогда не угрожал»

После изучения различных характеристик фигурантов и прений сторон суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Итоговым решением Сергею Симоненко назначено 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима и ограничение свободы на один год после освобождения. Кроме того, он лишен звания «полковник внутренней службы». Мелько Джемо назначено 11 лет 6 месяцев колонии и полгода ограничения свободы. Суд также лишил его звания «подполковник внутренней службы». В пользу одного из потерпевших суд взыскал 350 тыс. руб. с Симоненко и еще 200 тыс. руб. с Джемо.