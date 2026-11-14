«Потерпевшему я никогда не угрожал»
Бывшего замглавы кубанского главка МЧС осудили за покушения на убийство
Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу бывшего заместителя начальника ГУ МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко и экс-руководителя Северского районного подразделения ведомства Мелько Джемо. По версии следствия, Сергей Симоненко организовал два покушения на убийство, а его подчиненный Мелько Джемо пособничал в этом. Сергею Симоненко назначено 14 лет 6 месяцев колонии, Мелько Джемо — 11 лет 6 месяцев колонии. Оба не признали вину. Подробности из зала суда — в материале «Ъ-Кубань».
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело экс-замначальника ГУ МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко и экс-руководителя Северского районного подразделения ведомства Мелько Джемо. Симоненко признан виновным в двух эпизодах покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Джемо — в пособничестве ему (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105; чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, у Сергея Симоненко произошел конфликт с его бывшим подчиненным и его семьей из-за того, что они оказывают услуги в сфере противопожарной безопасности. Симоненко потребовал закрыть проект, а затем начал запугивать бывшего подчиненного. В 2019 году у родственников экс-сотрудника МЧС сгорел сначала один автомобиль, потом другой. Затем брата бывшего сотрудника МЧС ранили из травматического пистолета.
В исполнении преступлений обвинили Евгения Кауца, Дмитрия Наджа и Александра Плотникова. Первые двое заключили контракты с Минобороны и отправились в зону СВО, уголовное преследование Александра Плотникова, который, по версии следствия, помогал другим фигурантам как водитель, прекращено.
Сергей Симоненко был задержан в июле 2024 года. Вскоре после этого его уволили из органов МЧС в связи с утратой доверия. После окончания расследования материалы дела поступили в Краснодарский краевой суд, однако Генпрокуратура попросила перенести процесс в другой регион. Надзорное ведомство указало, что Сергей Симоненко имеет обширные связи среди высших должностных лиц Краснодарского края, и это может вызвать сомнения в объективности судов региона при рассмотрении дела.
Сторона защиты настояла на рассмотрении дела коллегией присяжных. Фигуранты не признали вину.
«Потерпевшему я никогда не угрожал, только помогал, поскольку перевел к себе на службу. Я считаю, уголовное дело против меня — это заказная какая-то акция, организованная кем-то вышестоящим»,— заявил Сергей Симоненко журналистам в день оглашения приговора.
Однако присяжные посчитали вину подсудимых доказанной и еще в октябре вынесли обвинительный вердикт. Уже после этого сторона защиты дважды объявляла отвод судье, утверждая, что она допустила непроцессуальное общение с членами коллегии и оказала на них влияние. Обвинения адвокатов в адрес судьи были признаны голословными, а доводы — надуманными.
После изучения различных характеристик фигурантов и прений сторон суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Итоговым решением Сергею Симоненко назначено 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима и ограничение свободы на один год после освобождения. Кроме того, он лишен звания «полковник внутренней службы». Мелько Джемо назначено 11 лет 6 месяцев колонии и полгода ограничения свободы. Суд также лишил его звания «подполковник внутренней службы». В пользу одного из потерпевших суд взыскал 350 тыс. руб. с Симоненко и еще 200 тыс. руб. с Джемо.
Отдельно в апреле 2026 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры изъял имущество и деньги семьи Симоненко. Государству отошли 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 360 млн руб. Суд установил, что к обогащению сотрудник МЧС пришел с использованием служебного положения и оформления активов на родственников и доверенных лиц. Сам Сергей Симоненко утверждал, что имущество досталось ему по наследству от отца, который долгое время возглавлял сельхозпредприятие «Кубань» в пригороде Краснодара.