В акватории порта Сочи до полуночи будут проходить учебные стрельбы

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты перехватили над территориями пяти регионов России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.