В акватории порта Сочи до полуночи будут проходить учебные стрельбы
В акватории Морского порта Сочи 14 ноября пройдут учебные стрельбы. Они будут проводиться в течение дня до 24:00. Об этом сообщили городские власти.
Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие во время проведения учений. Власти отметили, что отработка действий военными необходима для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты перехватили над территориями пяти регионов России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, Московским регионом, а также над Черным и Азовским морями. Все 29 аппаратов перехватили дежурные силы противовоздушной обороны в течение ночи.
Утром 14 ноября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Предупреждение распространили на шесть муниципалитетов, в том числе Анапу, Новороссийск и Геленджик.
На фоне угрозы атак беспилотников Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт. Также гражданам напомнили о запрете на съемку объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.