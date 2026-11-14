Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у берегов Сочи
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло утром 14 ноября в акватории Черного моря неподалеку от Сочи. Его эпицентр находился в 28 км от побережья курорта на глубине пяти километров. Жители и гости города подземных толчков не почувствовали. Об этом свидетельствуют данные Единой геофизической службы Российской академии наук.
По информации службы, сейсмическое событие зарегистрировали в 05:18 по московскому времени. Магнитуда землетрясения составила 3,1. Эпицентр находился в Черном море на расстоянии 28 км от Сочи. Очаг залегал на глубине пяти километров.
По имеющимся данным, землетрясение не ощущалось на территории курорта. Информации о разрушениях и других последствиях сейсмического события не приводится.
Ранее, 3 и 6 марта, в акватории Черного моря в 20–30 км от Сочи произошла серия из трех землетрясений. Их магнитуда составляла от 4,4 до 4,5. Тогда подземные толчки почувствовали многие жители и гости города. Разрушений в результате сейсмических событий не было.