Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у берегов Сочи

Ранее, 3 и 6 марта, в акватории Черного моря в 20–30 км от Сочи произошла серия из трех землетрясений. Их магнитуда составляла от 4,4 до 4,5. Тогда подземные толчки почувствовали многие жители и гости города. Разрушений в результате сейсмических событий не было.