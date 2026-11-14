В ДТП в Некрасовском районе погиб подросток
В Некрасовском районе Ярославской области в результате съезда легкового автомобиля в кювет погиб несовершеннолетний пассажир, еще трое человек получили травмы. Авария произошла 13 ноября около 21:00 на 15-м километре дороги Некрасовское — Новодашково — Черная Заводь, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Toyota Camry 2008 года рождения не справился с управлением. Один из пассажиров, 2009 года рождения, скончался на месте происшествия. Троих пострадавших, в том числе еще одного несовершеннолетнего 2009 года рождения, доставили в больницу.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.