В Екатеринбурге подешевела аренда однокомнатных квартир
В Екатеринбурге за год снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир до 33 тыс. руб. в месяц, на 8,2%, сообщает РБК. Уральская столица стала третьей по величине снижения ценника аренды среди городов-миллионников.
Аренда двухкомнатных квартир в Екатеринбурге за тот же период снизилась на 5% до 37,8 тысяч рублей в месяц.
Аналитики издания связали снижение ставок с избытком свободного жилья. «Освобождаются те квартиры, которые ранее арендовались теми, кто приобрел строящееся жилье», — отметил один из экспертов.
Примечательно, что в рамках Уральского федерального округа (УрФО) высок уровень доступности аренды жилья для семьи с двумя детьми — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО). Югра заняла первое место: в этом регионе, согласно исследованию с января по сентябрь 2026 года, позволить себе снять двухкомнатную квартиру могли 77,5% семей с двумя детьми. При этом семейный доход, необходимый для оплаты аренды и других потребностей, составил 139,6 тыс. руб. в месяц. За ХМАО следует Ямал: здесь снять жилье могут 77,4% таких семей с доходом 183,3 тыс. руб.