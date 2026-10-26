Югра и Ямал возглавили рейтинг доступности аренды жилья для семьи с двумя детьми
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО) возглавили рейтинг доступности аренды жилья на семью из четырех человек с двумя детьми среди регионов России, следует из данных «РИА Новости».
Югра заняла первое место: в этом регионе, согласно исследованию с января по сентябрь 2026 года, позволить себе снять двухкомнатную квартиру могли 77,5% семей с двумя детьми. При этом семейный доход, необходимый для оплаты аренды и других потребностей, составил 139,6 тыс. руб. в месяц. За ХМАО следует Ямал: здесь снять жилье могут 77,4% таких семей с доходом 183,3 тыс. руб.
Остальные регионы Уральского федерального округа (УрФО) оказались значительно ниже в рейтинге. Челябинская область заняла 23 место с долей из 58,6% семей с доходом 110,6 тыс. руб., Свердловская область — 25 место с 58,3% семей и 118,3 тыс. руб., Тюменская область — 27 место с 57,5% семей и 121,3 тыс. руб. Курганская область оказалась на 46 строчке: здесь снять квартиру могут только 51,3% семей при доходе в 105,6 тыс. руб.
При составлении рейтинга предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе.