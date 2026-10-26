Югра и Ямал возглавили рейтинг доступности аренды жилья для семьи с двумя детьми

Югра заняла первое место: в этом регионе, согласно исследованию с января по сентябрь 2026 года, позволить себе снять двухкомнатную квартиру могли 77,5% семей с двумя детьми. При этом семейный доход, необходимый для оплаты аренды и других потребностей, составил 139,6 тыс. руб. в месяц. За ХМАО следует Ямал: здесь снять жилье могут 77,4% таких семей с доходом 183,3 тыс. руб.