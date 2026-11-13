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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

«Тамбовская сетевая компания» выплатит «Экотехнопарку» 34 млн по мировому соглашению

Тамбовский оператор ТКО выплатит «Экотехнопарку» 34 млн по мировому соглашению
Арбитражный суд Тамбовской области утвердил мировое соглашение между воронежским ООО «Экотехнопарк» и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). В рамках спора о задолженности за обработку и захоронение отходов ТСК обязалась выплатить истцу 33,7 млн руб. Оплатить сумму компания должна шестью ежемесячными платежами до апреля 2027 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Иск «Экотехнопарк» подал в мае 2026 года. Первоначально компания требовала взыскать с ТСК 75,2 млн руб. Впоследствии требования были уточнены: 29,7 млн руб. составляла задолженность по договору на оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов от 9 января 2025 года, еще 8,3 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами. Также истец просил возместить расходы по оплате госпошлины.
Согласно условиям мирового соглашения 9094976, ТСК признала задолженность за услуги, оказанные с сентября по декабрь 2025 года, в размере 24,9 млн руб. Кроме того, регоператор согласился выплатить 8,8 млн руб. процентов, начисленных с 16 октября 2025 года по 9 ноября 2026 года. В итоге общая сумма обязательств составила 33,7 млн руб.
Начиная с ноября 2026 года по апрель 2027-го ТСК обязалась выплачивать по 5,6 млн руб. ежемесячно. Компания вправе погасить долг досрочно. Если просрочка любого платежа составит десять и более календарных дней, «Экотехнопарк» сможет потребовать досрочной выплаты всей оставшейся суммы и обратиться в суд за исполнительным листом.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в Тамбове в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа, актуальные учредители не раскрываются. Уставный капитал составляет 9,3 млн руб. Генеральный директор — Олег Ляшко. В 2025 году выручка компании составила 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

ООО «Экотехнопарк» зарегистрировано в Воронеже в октябре 2023 года. В ноябре 2024-го компания получила лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. В 2025 году выручка предприятия составила 218 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.

Это уже второй крупный спор между компаниями, завершившийся мировым соглашением. В ноябре 2025 года «Экотехнопарк» добивался от ТСК выплаты 84,4 млн руб. долга и процентов по договору на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов. Тогда стороны также заключили мировое соглашение, а размер задолженности был скорректирован до 47,9 млн руб.

Авторы

  • Кабира Гасанова