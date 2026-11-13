«Тамбовская сетевая компания» выплатит «Экотехнопарку» 34 млн по мировому соглашению

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в Тамбове в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа, актуальные учредители не раскрываются. Уставный капитал составляет 9,3 млн руб. Генеральный директор — Олег Ляшко. В 2025 году выручка компании составила 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

ООО «Экотехнопарк» зарегистрировано в Воронеже в октябре 2023 года. В ноябре 2024-го компания получила лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Директором является Александр Слюняев, единственным владельцем — Владимир Жабин. В 2025 году выручка предприятия составила 218 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.